Başkentte "sahte fiş" satan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Başkentte "sahte fiş" satan 3 kişi tutuklandı

07.02.2021 13:58
Başkentte "sahte fiş" satan 3 kişi tutuklandı

Başkentte bazı akaryakıt istasyonları adına sahte fiş düzenleyerek anlaştıkları firmalara satan 3 kişi tutuklandı.

Başkentte bazı akaryakıt istasyonları adına sahte fiş düzenleyerek anlaştıkları firmalara satan 3 kişi tutuklandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara'da bazı servis taşımacılığı ve nakliye firmaları ile iş makinesi sahiplerinin vergiden kaçmak için sahte akaryakıt fişi kullandığı yönünde istihbarat alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Polisin yürüttüğü 6 aylık takip sonucu, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Hamdi Ç'nin çalıştığı iş yerlerindeki akaryakıt fişlerini çalıp, daha önce kendileri ile aynı iş yerinde pompacı olarak çalışan ve suç örgütü lideri olduğu öğrenilen Orhan G'ye götürdüğü belirlendi.

Orhan G'nin ise zanlılardan aldığı orijinal fişlerdeki firma isimlerini ve fiş numaralarını kopyaladığı, daha sonra müşterilerin gönderdiği araç plakalarına, güncel akaryakıt fiyatı üzerinden istenilen miktarda sahte fiş bastığı tespit edildi.

Zanlılardan bu fişleri yüzde 3 komisyon payı ile alan firmaların vergi kaçırarak devleti 5 milyon liralık zarara uğrattıkları, ayrıca isimleri ve fiş numaraları kullanılan 4 akaryakıt şirketini de mağdur ettikleri ortaya çıktı.

Suç örgütünün bu yolla günde 1.5 milyon adet sahte akaryakıt fişi bastığı belirlendi. Operasyonda, suç örgütü lideri Orhan G, Hamdi Ç, Eray İ. ve müşterilerle irtibata geçen Murat K. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde, suçlarını kabul eden şüphelilerden Orhan G, Hamdi Ç. ve Murat K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüpheli Eray İ. ise adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Akaryakıt, Vergi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte 'sahte fiş' satan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte "sahte fiş" satan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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