Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

23.08.2022 10:41
Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

ANKARA'da, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

ANKARA'da, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu sahte içki üretiminde kullanan etil alkolü pet şişelerde satan 4 kişiyi tespit etti. Bu kişileri takibe alan ekipler, Mamak ilçesindeki depolarına operasyon düzenledi. Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan H.H.A., B.E.Y., M.K. ve O.K., gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 3 ton 140 litre etil alkol ile bu etil alkollerin işlenmesinde kullanılan tanklar ve alkol damıtma düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 3 ton etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika
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