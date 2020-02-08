Ankara'da, sahte memurlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da, sahte memurlar yakalandı - Son Dakika

Ankara'da, sahte memurlar yakalandı

6 saat önce

Ankara'da kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp iş yerlerine giren iki kişi, çok sayıda işletme sahibini dolandırdı.

Ankara'da, sahte memurlar yakalandı, System.String[]

Ankara'da kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp iş yerlerine giren iki kişi, çok sayıda işletme sahibini dolandırdı. Dolandırıcılar, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.


Ankara'da kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtıp iş yerlerine giren iki kişinin, çok sayıda işletme sahibini dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcıları yakalamak için Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.


Her gün başka bir meslek grubunu hedef aldılar


Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda çetenin kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi olarak tanıttığı, 'belgeleriniz eksik' diyerek esnaftan rüşvet alır gibi para aldığı ve birçok meslek grubuna ait iş yerine girdikleri belirlendi.


İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin gittikleri işletmelere resmi kurumdan geldikleri izlenimi vermek amacıyla araba kiraladıkları tespit edildi. Öte yandan zanlıların kiraladıkları arabanın 34 plakalı olması esnafın dikkatini çekerken, bu durumun polislere esnaf tarafından bildirildiği öğrenildi.


Durumu haber alan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmalara başlayarak şüphelileri tespit etti. Ankara'dan ayrılmak üzere AŞTİ'ye gelen A.A. ve K.Ç. yapılan çalışma sonucunda yakalandı.


Sahte kurum kimliği ve dokümanlar çıktı


Şüphelilerin üst aramalarından şahısların sahte isimlerine ait sahte kurum kimlikleri ele geçirilirken eşyalarında yapılan aramada da ceza tutanakları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. ve K.Ç. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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