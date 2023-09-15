Ankara'da Sahte Otomobil İlanıyla Dolandırma Girişimi Sonucu Adam Öldürüldü - Son Dakika

Ankara'da Sahte Otomobil İlanıyla Dolandırma Girişimi Sonucu Adam Öldürüldü

Ankara\'da Sahte Otomobil İlanıyla Dolandırma Girişimi Sonucu Adam Öldürüldü
Son Güncelleme: 15.09.2023 12:59

Ankara'da sahte otomobil ilanı vererek dolandırma girişiminde bulunan İbrahim Ay ve Recep Sarı, parayı vermeyen Hüseyin Angı'yı öldürdü. İki şüpheli ağırlaştırılmış müebbet ve 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da sahte otomobil ilanı ile dolandırmaya kalktıkları Hüseyin Angı'yı (36) parayı vermeyince öldüren İbrahim Ay ve Recep Sarı, tutuklu yargılandıkları davada ağırlaştırılmış müebbet ve 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İbrahim Ay ve Recep Sarı, geçen yıl mart ayında internette sahte otomobil ilanı verdi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden ilandaki aracı almak için telefonla arayan muhasebeci 2 çocuk babası Hüseyin Angı, 2 bin TL kapora verip, aracı almak için Ankara'ya geldi. Angı, İbrahim Ay ve Recep Sarı tarafından kiralık bir otomobille karşılanıp, Gölbaşı ilçesinde ıssız bir yere götürüldü. İbrahim Ay ve Recep Sarı, ellerini bağladıkları Hüseyin Angı'yı 390 bin TL'yi hesaba aktarmayı kabul etmeyince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Angı'nın cep telefonu ve cüzdanını alıp cesedini sazlık alana atan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

'AMACIMIZ SADECE DOLANDIRMAKTI'

Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Ay, Sarı ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan İbrahim Ay, "Benim öldürmek gibi ya da yaralamak gibi bir kastım olmadı. Amacım sadece dolandırmaktı. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Ailem, çocuklarım perişan oldu. Karşı taraftan da özür diliyorum" dedi. Diğer sanık Recep Sarı ise pişman olduğunu belirterek, "Başında İbrahim bana dolandırıcılık yaptığını söylemişti. Olay günü de dolandırıcılık işi yapacağını söyledi. Kendisine 'gelmeyeceğim' demiştim; ama beni ikna etti. Hüseyin'i sadece kandırıp hesabına para attıracağını söyledi. Birini öldüreceğini hiç düşünmemiştim. Arabadan inince olay gerçekleşti. Olay anında şoka girdim, ne yapacağımı bilemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, İbrahim Ay ve Recep Sarı'ya, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5'er yıl, 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan 6'şar yıl, 'yağmaya teşebbüs' suçundan 8'er yıl ve 'hırsızlık' suçundan ise 6'şar yıl olmak üzere toplam 25'şer yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca, tutuksuz sanıklar Kemalcan O, Metehan T, Nazif Y. ve Samet C'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatına karar verdi.

Kaynak: DHA

Recep Sarı, İbrahim Ay, Ankara, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Sahte Otomobil İlanıyla Dolandırma Girişimi Sonucu Adam Öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Ünlü yorumcu, ''Hayırlı olsun'' diyerek A Milli Takım'ın muhtemel yeni hocasının adını verdi! Tepkiler çığ gibi
13:23 Nejat İşler, hastanede yattığı iddiasını yalanladı
13:15 Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri
13:12 Sirozla mücadele eden Harika Avcı, tedaviyi reddediyor
13:10 Kira anlaşmazlıkları cuma hutbesine girdi! Bu sözler hem kiracılara hem ev sahiplerine
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkın akımlarla mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz
12:26 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve yüksek lisans bursları artıyor
12:04 Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor
12:03 Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük
11:55 CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 13:58:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Sahte Otomobil İlanıyla Dolandırma Girişimi Sonucu Adam Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement