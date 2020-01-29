Ankara'da 'sahte rapor' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 'sahte rapor' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da 'sahte rapor' operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Ankara'da 'sahte rapor' operasyonu: 11 gözaltıANKARA'da para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenlediği ve işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da 'sahte rapor' operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenlediği ve işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenlendiğini ve bu raporu alan kişilerin çeşitli kurumlarda işe yerleştirme vaadiyle dolandırıldığını tespit etti. Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, farklı kişiler adına Ankara'daki çeşitli hastanelerin adı kullanılarak düzenlenmiş sahte doktor raporları ve bir adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Gözaltına alınanların emniyette sorgusu sürerken, sahte rapor aldığı tespit edilen 30 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara'da 'sahte rapor' operasyonu: 11 gözaltı

Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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