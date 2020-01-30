Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte rapor düzenleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte rapor düzenleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sahte sağlık raporu düzenleyerek kişilere satan ve yine kişileri sahte sağlık raporları ile işe sokacaklarını söyleyerek dolandırıcılıkta bulunduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Emniyet birimlerince 28 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı ifade edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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