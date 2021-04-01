Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı

01.04.2021 16:08
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltıANKARA'da, Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı kuruluş olarak tanıttıkları şirket üzerinden, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları tehdit ederek 5 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı

ANKARA'da, Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı kuruluş olarak tanıttıkları şirket üzerinden, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları tehdit ederek 5 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, daha önce büyükelçilik olarak kullanılan yüksek güvenlikli sözde şirket binasında çok sayıda silah, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren şirketlerin dolandırıldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü' adlı şirketin Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir kuruluşu gibi tanıtıldığı ve bu şekilde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların mağdur edildiği belirlendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu şirket binasının da aralarında bulunduğu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sözde TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin M.A. ile yöneticiler Serkan Y. ve Özgür Y., şirket binasında olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASI OLARAK KULLANILMIŞ

3 yöneticinin gözaltına alındığı ve kale gibi korunan şirket binasının daha önce büyükleçilik binası olarak kullanıldığı, içinde havuz, sauna gibi özel bölümlerin bulunduğu belirlendi. Yüksek güvenlikli binanın duvarlarında 'Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır' yazısı dikkat çekti. Binada yapılan aramada çok sayıda airsoft silah, 2 tabanca, 5 uzun namlulu silah, 550 bin TL nakit para, çok sayıda döküman, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.

5 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan detaylı incelemelerde söz konusu şirkete, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin, kendileri ile iş birliği yapmayan şirket yöneticilerini bu alanda iş yapamayacakları yönünde tehdit ettiği belirlendi. Savunma sanayi alanında ihale kazanan diğer şirketlerle de temas kuran örgüt üyelerinin, ihalelerden kendilerine pay vermemeleri halinde 'devlet büyüklerine şikayet edeceğiz' tehdidiyle korkuttukları belirlendi. Şirket logosu ile tabelalarına kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn eden şüphelilerin, kendilerini devletin gizli işlerini yapan bir kadro olarak tanıttıkları saptandı. Şüphelilerin, bazı şirketlerin hisselerini ise 'devlete bağış' adı altında kendi üzerlerine aldığı saptandı. Suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

AYRILMAK İSTEYEN ÇALIŞANLARIN ARAÇLARINA 'KAN' SÜRDÜLER

Örgüt üyelerinin lüks restoranlara giderken adeta koruma ordusu ile hareket ettiği ve korumaların tamamının silahlı ve özel kıyafetler giydiği belirlendi. Ele başlarının ise bu şekilde kendini üst düzey bürokrat olarak tanıttığı ve böylece güven kazandığı saptandı. Şirkette çalışmak isteyenleri de yalanlarına inandırdıkları belirlenen şüphelilerin, ayrılmak isteyen çalışanlarının araçlarına ise 'kan' sürerek korkuttukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ankara'da sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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