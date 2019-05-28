Ankara'da sahte vize operasyonunda 87 şüpheli adliyede (2)

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden, 67'si tutuklama, 13'ü adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi, 7 ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden, aralarında örgütün elebaşı Muhammet Fatih T. ile Salim D'nin de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. 62 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.