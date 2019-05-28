Ankara'da sahte vize operasyonunda 87 şüpheli adliyede (2)
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18 KİŞİ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden, 67'si tutuklama, 13'ü adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi, 7 ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:57 Kaynak: DHA
18 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden, 67'si tutuklama, 13'ü adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi, 7 ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden, aralarında örgütün elebaşı Muhammet Fatih T. ile Salim D'nin de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. 62 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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