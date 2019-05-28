Son Dakika Haberleri: Ankara'da sahte vize operasyonunda 87 şüpheli adliyede (2)
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Ankara'da sahte vize operasyonunda 87 şüpheli adliyede (2)

6 dakika önce

18 KİŞİ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden, 67'si tutuklama, 13'ü adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi, 7 ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ankara'da sahte vize operasyonunda 87 şüpheli adliyede (2), System.String[]

18 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından  Ankara Adliyesi'ne getirilerek, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden, 67'si tutuklama, 13'ü adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi, 7 ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden, aralarında örgütün elebaşı Muhammet Fatih T. ile Salim D'nin de bulunduğu 18 kişi tutuklandı. 62 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:57 Kaynak: DHA
Ankara Adliyesi, Güncel
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