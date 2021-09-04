Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara'da "Diriliş Yolu Yürüyüşü: Bu Yolun Sonu İstiklal" etkinliği düzenlendi.

Kent Konseyi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen program, Polatlı Halide Edip Adıvar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanları Müzesi önünden başlayıp 12. Grup Şehitliği'nde sona erdi.

Programa, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile tarih profesörü, araştırmacı, yazar Tufan Gündüz katıldı.

Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, burada yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi'ni hatırlamak, şehitleri anmak ve genç nesillere bu muharebenin önemini anlatmak için bir arada olduklarını söyledi.

Polatlı ve Haymana ilçelerinde, 22 gün 22 gece süren muharebe dolayısıyla hazırlanan etkinliklerin 13 Eylül'e kadar devam edeceğini belirten Sürücü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehit ve gazileri andı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz." talimatını hatırlatarak, bu sözün yalnızca bir savaş taktiği değil ülkenin geleceği ve nesillerin mutluluğu için bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Yavaş, "Kuşkusuz aynı hatta olmamız aynı düşüncede olmamızı gerektirmiyor. Bizler, farklı düşüncelere, farklı bakış açılarına, sosyolojilere kendimizi yakın hissedebiliriz ancak topraklarımız ve hürriyetimiz, istikbalimiz söz konusu olduğunda ben olmaktan çıkıp biz olmanın faziletini yine en iyi bilen milletiz." dedi.