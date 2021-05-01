Ankara'da, salgın sürecinde iş kaybına uğrayan minibüsçülere destek - Son Dakika

Ankara'da, salgın sürecinde iş kaybına uğrayan minibüsçülere destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayında 17 günlük tam kapanma süreci öncesi korona virüs salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan 2 bin 850 minibüsçü esnafına gıda kolisi desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan ve gelirleri azalan esnafın yanında olmayı sürdürüyor. Başkent'teki ulaşım esnafına salgının başladığı ilk günden itibaren şeffaf kabin, maske ve dezenfektan desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi 17 günlük tam kapanma öncesinde minibüsçü esnafına gıda kolisi de dağıttı. Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayında talepte bulunan 2 bin 850 minibüsçüye gıda yardımı kolisi desteğinde bulundu.

Ulus Cento Dolmuş Durağında içinde un, toz şeker, ayçiçeği yağı, çay, fasulye, bulgur, salça, zeytin, peynir, erişte ve tarhanadan oluşan gıda paketlerini minibüsçü esnafına dağıttıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şunları ifade etti:

"Tam kapanma süreci bir yıldan fazla süren salgınla mücadelemizi yeni bir boyuta taşıyor. Esnafın mağduriyetlerini büyütüyor. Biz de başkanımız Mansur Yavaş'ın 'kimse yatağa aç girmesin' sözüyle belediyemizin bütün imkanlarını seferber ederek, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Kapanmanın açıklanmasıyla birlikte başkanımız 100 milyon liralık yardım paketi açıkladı. Bugün burada Minibüsçüler Odası Başkanımızla birlikte Ankara halkına hizmet eden minibüslerde sürücü olarak çalışan arkadaşlara gıda kolisi desteğinde bulunduk. 2 bin 500 koliyi Cento Dolmuş Durağında, 350 koliyi ise Sincan minibüsleri için ayırdık. Belediyemizin bütün imkanlarıyla sürecin tüm mağdurlarının yanında olmaya çalışıyoruz. Durumu müsait olan vatandaşlarımıza da 'ankaratekyurek.com' adresine tıklayarak bu Ramazan ayında 25 liralık bir iftar sofrasıyla iyiliğin ikinci dalgasında buluşmaya davet ediyoruz."