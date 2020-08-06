Ankara'da, saman yüklü TIR alev alev yandı - Son Dakika

Ankara'da, saman yüklü TIR alev alev yandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan saman balyaları, elektrik tellerine temas etmesi sonucu yandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, hareket halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan saman balyaları, elektrik tellerine temas etmesi sonucu yandı. Yangında, samanlar tamamen yanerken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Bosna Hersek Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Tarhan yönetimindeki 06 CBG 28 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan samanlar, elektrik tellerine çarptı. Samanlar, tellerden çıkan kıvılcımlar sonucunda alev almaya başladı. Dumanı görenlerin uyarısıyla TIR'ı yol kenarına park eden Tarhan, dorseyi TIR'dan ayırdı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ayrıca yangın nedeniyle bölgedeki elektrik tellerinin de koptuğu görüldü. Yangında, tüm samanlar yanarken TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:45

Kaynak: DHA

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