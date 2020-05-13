Ankara'da sanayi çalışanlarına ücretsiz koronavirüs testi - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle, sanayi işletmelerinde çalışanlara ücretsiz koronavirüs tarama testi yapılmaya başlandı.

Ankara'da bulunan 9 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve diğer sanayi yapılanmalarında bulunan 500'e yakın firmadaki 25 bin çalışana, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğinde Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinasyonunda koronavirüs tarama testleri yapılmaya başladı.

'GÜNLÜK 5 BİNE KADAR ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ'

Yapılan testlerle ilgili bilgi veren ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, ilk etapta 9 OSB'de ve organize sanayi bölgesinin dışında kalan sanayi odaklarında taramalara başladıklarını ifade etti. 500 sanayi kuruluşundan talep aldıklarını söyleyen Ardıç, "İlk günlerde günlük 500 adet analiz yapacağız, ama bu süreci 2-3 gün sonra 5 bine kadar çıkarmayı planlıyoruz. İlk etapta 25 bin talep aldık, ama sanayicilerimizden talep geldiği takdirde ikinci ve üçüncü etaplarını yapmayı planlıyoruz" dedi.

'SANAYİCİMİZDEN PARA ALMAYACAĞIZ'

Tarama testinde kullanılan sağlık kitlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verildiğini belirten Ardıç, "Analizleri alan testleri yapan firmanın buradan aldıkları testleri analiz laboratuvarına ulaştırma ücretini de ASO ve OSB yönetimleri ödeyecekler. Sanayicimizden bununla ilgili para almayacağız. Bizler çalışanlarımızla ailelerimizden daha fazla vakit geçiriyoruz. Onların sağlıkları bizim için çok önemli. Sanayinin çarklarının dönmesini istiyoruz. Bunun için de bu sağlık taramasına çok önem veriyoruz" diye konuştu.

OSB'de çalışan ve koronavirüs taraması yapılan Merve Akkız Altun ise "Ülkemizin de hayrı için üretim devam etmek zorunda. Biz de elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz. Test için çok mutlu olduk. Biz de nasıl yapabiliriz diye araştırıyorduk. Devletimizin böyle bir desteği olması çok iyi oldu" dedi.

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