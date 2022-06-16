Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu

16.06.2022 23:49
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttuANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Ostim Organize Sanayi Bölgesinde, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde Ostim Organize Sanayi Bölgesinde, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan inşaat ve yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görünler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, depoda ise hasar meydana geldi.

'KOVALAR VE HORTUMLARLA SU ATMAYA BAŞLADIK'Sanayide bulunan esnaflardan Tayyar Can Göçmen, çalıştıkları sırada duman koku su geldiğini ve depodan dumanların yükseldiğini, ardından da itfaiyeye haber verdiklerini belirtti. Göçmen, "Büyük ihtimalle kaynakçılar vardı. Tadilat yapıyorlardı, onun kıvılcımı atmış. İtfaiyeyi aradık. Buradaki yanacak malzemeleri çektik. Kovalar ve hortumlarla su atmaya başladık. Ancak yeterli olmadı. Yanıcı maddeler vardı. Yangın onları sardı" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu
YORUMLAR
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ATAŞEHİR'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI ATAŞEHİR'DE İKİ KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Kaynak: DHA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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