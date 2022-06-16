Yangın, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan inşaat ve yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görünler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, depoda ise hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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