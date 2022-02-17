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Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu

17.02.2022 16:36
Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesindeki bir alüminyum deposunda çıkan yangın korkuttu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sanayi sitesindeki bir alüminyum deposunda çıkan yangın korkuttu.

Altındağ'da bulunan İskitler Sitesi'ndeki bir alüminyum deposunda yangın çıktı. 4 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, çevre dükkanlardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Metrelerce yükselen duman nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu
Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu

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Altındağ, İtfaiye, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da sanayi sitesindeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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