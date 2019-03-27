Son Dakika Haberleri: Ankara'da sandıkları 22 bin personel koruyacak

Ankara'da sandıkları 22 bin personel koruyacak

19 dakika önce

Ankara Valiliğince, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi.

Ankara'da sandıkları 22 bin personel koruyacak, System.String[]
Ankara Valiliğince, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:47 

Huzur, Ankara, Ekonomi
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