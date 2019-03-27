Ankara'da sandıkları 22 bin personel koruyacak
19 dakika önce
Ankara Valiliğince, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi.
Ankara
Valiliğince, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için il genelinde 22 bin 201 personel görevlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:47
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