Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı

6 saat önce

Başkent'te şarampole uçan araç paramparça olurken, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Ankara'da şarampole uçan araç paramparça oldu: 2 yaralı, System.String[]

Başkent'te şarampole uçan araç paramparça olurken, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Çankaya ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenimahalle yönüne seyreden Şükrü Aslan yönetimindeki 06 MBJ 16 plakalı araç şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Şükrü Aslan ve Adem Aslan ağır yaralanırken, olayı gören diğer sürücüler sağlık görevlileri ve polise haber verdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin sıkıştıkları yerden çıkarttığı yaralılar, ambulansla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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