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Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08.09.2021 13:49
Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haber... Ankara'nın Keçiören ilçesinde, geri manevra yaparken şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, geri manevra yaparken şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Gezi Sokak'ta Y.K. idaresindeki 06 DY 5700 plakalı otomobil, otoparktan geri geri çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden yuvarlandı.

Kazayı gören mahalle sakinleri sürücü Y.K. ile yanındaki O.Ş'ye ilk müdahalede bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla Y.K. ve O.Ş. araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri Y.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı O.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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