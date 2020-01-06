Ankara'da 'Sarıkamış şehitleri' için karda yürüdüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 'Sarıkamış şehitleri' için karda yürüdüler - Son Dakika

Ankara'da 'Sarıkamış şehitleri' için karda yürüdüler

6 saat önce

ANKARA'da, Kızılcahamam Doğa Sporları Gönüllüleri üyesi grup, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik anısına, karlı kaplı Eğerli Kuzören ve Eğerli Alören yaylalarında yürüdü.

Ankara'da 'Sarıkamış şehitleri' için karda yürüdüler, System.String[]
ANKARA'da, Kızılcahamam Doğa Sporları Gönüllüleri üyesi grup, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik anısına, karlı kaplı Eğerli Kuzören ve Eğerli Alören yaylalarında yürüdü.

Kızılcahamam Doğa Sporları Gönüllüleri üyesi Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Cumhuriyet Savcısı Onur Fırat Arslan, Belediye Meclis Üyesi Adem Emin Atakul, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ersan Ünal ve gazeteci Mustafa Özdemir tarafından her hafta düzenlenen doğa yürüyüşü, bu hafta  'Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü' olarak düzenlendi. Grup, Kızılcahamam Eğerli Kuzören ve Eğerli Alören yaylalarında soğuk, karlı ve zor bir parkurda yaklaşık 7 saat 'Sarıkamış Şehitleri' için yürüdü.

İlçe Kaymakamı Can Aksoy burada yaptığı konuşmada, "Kuşkusuz Türk tarihinin belki de en dramatik olaylarından birisidir Sarıkamış harekatı. Bugün burada gördüğünüz gibi kar üzerinde 90 bin şehidimizi gömmüştük. Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde, başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise şunları kaydetti:

"Bizler, Sarıkamış ruhunu doğada yaşamak ve yaşatmak amacıyla bu hafta karlı ve zor bir parkurda yola koyulduk. Sarıkamış'ta vatan uğrunda donarak can vermiş olan kahraman Türk askerinin çektiği acıları anlamak mümkün değil. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlarda şahadete erişmiş kahramanlarımızı da rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun."


- Ankara
Kızılcahamam, Sarıkamış, Kuzören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:51 Kaynak: DHA
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