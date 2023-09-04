Ankara'da savaş uçağı parçasının otoparka düşme anı saniye saniye kamerada - Son Dakika

Ankara'da savaş uçağı parçasının otoparka düşme anı saniye saniye kamerada

Son Güncelleme: 04.09.2023 13:20

Başkent Ankara semalarında uçan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yedek yakıt tankı otoparka düştü. Çok sayıda aracın zarar gördüğü kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-4 uçağının yedek yakıt tankı TPAO Genel Müdürlüğü'nün bahçesinde araçların üzerine düştü. Araçların büyük zarar gördüğü kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştüğünü bildirdi.

"Herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uçaktan kopan parçaları görenler büyük panik yaşadı

Öte yandan açık otoparktaki çok sayıda otomobilin zarar gördüğü kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye yansıdı. İnternete düşen videoda otomobil ile seyir halinde bulunan şahısların, Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağından kopan parçayı gördükleri ve büyük panik yaşadıkları anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da savaş uçağı parçasının otoparka düşme anı saniye saniye kamerada - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Son Dakika! Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi başladı
13:17 Bilal Erdoğan, Turhan Çömez'in elini havada bıraktı! Sonrasında Çömez'in yaptığı hareket daha da enteresan
13:01 Son Dakika: Ankara semalarında uçan F-4 savaş uçağının bir parçası açık otoparka düştü
12:44 Memur ve emeklinin 2 aylık enflasyon farkı belli oldu
12:20 Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dan Başkan Özlem Çerçioğlu'nun ''Mal varlığını açıkla'' sözlerine hodri meydan
12:14 Başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy dünyaevine girdi
12:08 Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü
11:54 Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü
11:49 Tarkan, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk kutlamasında tribünde Erik Dalı oynadı
11:47 Türk spor tarihinde bir ilk! Dünya basını, Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu böyle gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 13:42:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da savaş uçağı parçasının otoparka düşme anı saniye saniye kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement