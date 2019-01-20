Son Dakika Haberleri: Ankara'da "Saya Gezmesi" Etkinliği

Ankara'da "Saya Gezmesi" Etkinliği

1 saat önce

Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Başkentte etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara'da
Koç katımının 100'üncü gününde düzenlenen ve "bereket töreni" olarak kutlanan "saya gezmesi" adlı gelenek için Başkentte etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara Kulübü Derneğince, Çankaya ilçesine bağlı Kömürcü köyünde "saya gezmesi" geleneğini yaşatmak için etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, geleneksel kıyafetler giyen vatandaşlar, seymenler ile davul ve zurnalar eşliğinde köyü kapı kapı dolaştı. Kapılarını açan ev sakinlerine maniler okuyan ve bereketli bir yıl dileyen vatandaşlar, un, bulgur, tereyağı ve ekmek topladı.

Daha sonra köy meydanında yakılan sinsin ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, yöreye özgü halaylar çekerken, seymenler de gösteri yaptı.

Etkinliğe katılan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, "saya gezmesi"nin Ocak'ın 3 ve 4'üncü haftalarında kutlandığını belirterek, "Etkinliğimizi her yıl farklı bir köyümüzde yapıyoruz. Saya gezmesi, koç katımından 100 gün sonraya denk gelir. Eski takvime göre zemheri ayının 5 veya 6'ncı gününde kutlanır." dedi.

Etkinlik ile unutulmaya yüz tutan geleneği yaşattıklarını ifade eden Özaslan, "Saya gezmesi, Orta Asya'dan gelen bir gelenek. Hayvanların çoğalmasını, doğanın canlanmasını ve bereketin artmasını amaçlayan bir tören." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Kömürcü Mahallesi Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Feyzullah Soydemir, Kömürcü Mahallesi Muhtarı Mustafa Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Çankaya, Ankara, Güncel
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