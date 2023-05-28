Ankara'da seçim güvenliği için bulunan polise yumruklu saldırı - Son Dakika
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Ankara'da seçim güvenliği için bulunan polise yumruklu saldırı

28.05.2023 16:41

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ali Hasan Coşkun lisesinde AK Partili olduğu söylenen bir kişi polise saldırdı. O anların görüntülerini paylaşan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, "Eğer AK Partili isen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin. Soylu döneminde bunlar alışılagelmiş manzaralar." dedi.

Türkiye cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandık başına giderken, okullarda da zaman zaman tartışma ve kavgalar yaşanıyor. Son görüntü ise Ankara'dan geldi.

POLİSE YUMRUKLU SALDIRI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi'ne AK Partili olduğu söylenen grup arasından bir kişi, okulda seçim güvenliğini sağlamak için bulunan bir polis memuruna yumruk attı.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

O anları sosyal medyadan paylaşan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, yaşananlara tepki gösterdi. Türkkan, "Bu görüntüler bugün Ankara/Çankaya Ali Hasan Coşkun Meslek Lisesi'nden. Eğer Ak Partili isen polisi darp edebilirsin, hakaret edebilirsin. Soylu döneminde bunlar alışılagelmiş manzaralar. Bir çok idealist polis müdürü, S. Soylu'nun mesleklerine yaptığı tahribat ve saygınlıklarının kalmadığı gerekçesi ile emeklilik dilekçelerini verecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • tahsin keçilioğlu: sen şehide ve ailesine küfreden lütfü sana söylenecek çok şey varda neyse... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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