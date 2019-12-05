Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'

Ankara'da bir otelde gerçekleşen zirveye, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou ve davetliler katıldı. Zirvede konuşan Kaymakcı, 1990 yılında dünyada 10 milyonun üzerinde nüfusa sahip sadece 10 kentin bulunduğunu, bu sayının 2030 yılında 43'ü bulacağının tahmin edildiğini bildirdi. Kaymakcı, " Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminine göre, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyar seviyesine ulaşacağı ve nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı öngörülmektedir. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da vatandaşların büyük bir bölümü yerel yönetimler tarafından yönetilen şehirlerde yaşamaktadır ve istatistikler bu rakamların önümüzdeki yıllar içerisinde artacağını işaret etmektedir. Bu nedenle şehirlerimizde yeni yerleşim alanları ve altyapı ihtiyacı katlanarak artmaktadır" dedi.

'23 PROJE 60 BİN İLA 130 BİN AVRO ARASINDA DESTEK'

Toplam bütçesi 4,5 milyon avro olan 'Şehir Eşleştirme Projesi'nin, 'teknik destek' ve 'hibe'den oluşan iki bileşeni olduğunu ifade eden Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Hibe bileşeni çerçevesinde Türkiye'den ve AB'den yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerimizin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan 23 projeye 60 bin ile 130 bin avro arasında hibe desteği sağlanmıştır. Hibe programı çerçevesinde, Türkiye'nin 19 farklı şehrinden 23 hibe projesi ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projeler; çevre, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, göç yönetimi, akıllı ve afetlere karşı dirençli şehirler, spor ve kırsal kalkınma gibi tüm dünyada tartışılan güncel konuları ele almaktadır."

Kaymakcı, proje kapsamında önemli sonuçlar elde edildiğini, eğitim programlarının 3'üncüsünün bu ay içerisinde Antalya'da yapılacağını bildirdi.

- Ankara