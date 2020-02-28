Ankara'da şehit askerler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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Ankara'da şehit askerler için gıyabi cenaze namazı

6 saat önce

Ankara'da şehit askerler için gıyabi cenaze namazıANKARA'da, Cuma namazı ardından İdlib'de hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara'da şehit askerler için gıyabi cenaze namazı

ANKARA'da, Cuma namazı ardından İdlib'de hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazının ardından şehit olan 33 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından cami önünde toplanan cemaat, tekbir getirip sloganlarla saldırıyı protesto etti. Açıklamada bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Yardımcısı Levent Uslu, Rusya'nın ikiyüzlü bir politika izlediğini belirtti. Uslu, "33 vatan evladımızı, kahraman Mehmetçiğin şehitlik mertebesine ulaştığının haberini aldık. Bu saldırı, insanlık adına mücadele eden silahlı kuvvetlerimizin verdiği mücadelenin, bütün mazlumların yardımına koşmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu" dedi. Uslu ayrıca, siyasi ayrılıkları bir yana bırakarak bölgede bulunan ABD, Rusya, İsrail, İran ve diğer güçlere karşı birlik olma zamanı olduğunu belirtti. Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

Ankara'da şehit askerler için gıyabi cenaze namazı

Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:09 Kaynak: DHA
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