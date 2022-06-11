Ankara'da sel: Araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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Ankara'da sel: Araçlar yolda mahsur kaldı

11.06.2022 17:35
Ankara'da sel: Araçlar yolda mahsur kaldı

Ankara'da etkili olan yoğun yağışın yaşanan sel nedeniyle birçok sürücü yollarda mahsur kaldı.

Ankara'da etkili olan yoğun yağışın yaşanan sel nedeniyle birçok sürücü yollarda mahsur kaldı. Fırtına sebebiyle de bazı binaların çatıları uçtu.

Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Mamak ilçesine bağlı Türközü ve Dereboyu mahallesinde araçlarıyla birlikle selde mahsur kalan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Başkentte etkisini hissettiren fırtına ise Altındağ Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.

(Ali Nargüner/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sel: Araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

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