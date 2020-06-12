Ankara'da sel can aldı - Son Dakika

Ankara'da sel can aldı

Ankara'da sel can aldıANKARA'da, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su basan dükkanını temizlemeye çalışan Barış Canmercan (25), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ankara'da sel can aldı

ANKARA'da, akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su basan dükkanını temizlemeye çalışan Barış Canmercan (25), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Bozkaya Sokak'ta bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Barış Canmercan, sağanak nedeniyle dükkanının sular altında kaldığını öğrenerek, eşyalarını kurtarmak istedi. Annesinin 'gitme' demesine rağmen mallarını kurtarmak isteyen Canmercan, suyun içinde kalan eşyalarını çıkardığı sırada elektrik akımına kapıldı. Canmercan'ı hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canmercan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından, Barış Canmercan'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kuafördeki sel suları da tahliye edildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Haber-Kamera Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ ANKARA,(DHA)

Ankara'da sel can aldı

Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da sel can aldı - Son Dakika

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