Ankara'da Sel Felaketi: Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı, Alt Geçitler Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ankara'da Sel Felaketi: Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı, Alt Geçitler Trafiğe Kapatıldı

Ankara'da Sel Felaketi: Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı, Alt Geçitler Trafiğe Kapatıldı

11.06.2023 18:33

Ankara'da şiddetli sağanak yağış ve dolu nedeniyle sel meydana geldi. Ankara Çayı'nın taşma noktasına geldiği açıklandı ve bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşları uyardı ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ankara bir kez daha sel felaketiyle yüzleşti. Gündüz saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış ve dolu başkenti esir aldı. Yağışlarla birlikte kentin birçok noktasında sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçit ve evleri de su basarken hayat Ankara'da adeta felç oldu.

"ANKARA ÇAYI TAM KAPASİTEYE ULAŞTI"

Yağışların devam ettiği Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kritik bir uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, Ankara Çayı'nın taşma noktasına geldiğini belirtti. Yavaş, şunları söyledi: "Değerli hemşehrilerim, Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz. Tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyoruz."

Ankara sele teslim oldu, Mansur Yavaş'tan açıklama geldi: Taşma noktasına geldi

"ALT GEÇİTLER TRAFİĞE KAPATILDI"

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 12.00'de başlayan ve devam eden yoğun yağışlar nedeniyle bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını bildirdi. Şahin, şunları kaydetti: "Ulaştırma Bakanlığı, Mamak Boğaziçi köprü, Sabancı Kız Yurdu, Keçiören Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Altındağ Altınsoy Köprü altı, Altındağ Mustafa Tuna, Samsun yolu Telekom, Çiftlik Kavşağı Yenimahalle yönü, Kurtuluş Trafik Ekipler Amirliği önü, Balgat Ehli-Beyt altgeçidi yönünde trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur. Söz konusu bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için ekipler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

Ankara sele teslim oldu, Mansur Yavaş'tan açıklama geldi: Taşma noktasına geldi

SUYU PET ŞİŞEYLE TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Bu arada kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Suyla dolan Necatibey Caddesi'nde mahsur kalan bir taksici, aracının içindeki suyu pet şişeyle tahliye etmeye çalıştı.

YORUMLAR
500
Ankara'da bugün beklenen yağış öncesi Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti Ankara'da bugün beklenen yağış öncesi Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti

Mansur Yavaş, Vasip Şahin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Sel Felaketi: Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı, Alt Geçitler Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:14 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Her açıdan Devler Ligi! Bir gecede ülkemize giren para dudak uçuklattı
18:09 Her açıdan Devler Ligi! Bir gecede ülkemize giren para dudak uçuklattı
17:35 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü
17:33 Terör örgütü YPG/PKK'dan Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
16:49 Yabancı Taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finalinde Spiker Damla Uğurtürk'ü Öpmelere Doyamadı
16:48 Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.
16:45 Neye uğradığını şaşırdı! Yabancı taraftarlar Türk sunucuyu öpmelere doyamadı
16:44 Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu
16:14 İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Yangında Yitirdiği Ödülleri İçin Siteyi Yapanlara İsyan Etti
16:10 İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses isyan etti: 5 kuruş vermem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 18:37:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Sel Felaketi: Ankara Çayı Tam Kapasiteye Ulaştı, Alt Geçitler Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement