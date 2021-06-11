Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin birçok yerinde yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Sincan ilçesinde vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede cadde ve sokaklar göle döndü.

VATANDAŞLAR SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bir binanın otoparkı tamamen suyla doldu. Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan otopark da suyla kaplandı. Otoparkta bulunan araçlar su içinde kaldı. Belediye ekipleri, ilçede suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

ÇİFTÇİLER DE SELDEN ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Haymana'ya bağlı Yeşilyurt (Kadıköy) Mahallesi'nde şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. Yaşanan sel sonucunda sular altında kalan 1 vatandaş kurtarıldı. Tarım işçilerinin kaldıkları çadırlar selden zarar gördü. Sel bölgesine Jandarma, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ASKİ ve Fen İşleri ile sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekibi de sevk edildi.