Ankara'da sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı
22 dakika önce
Ankara'da aşırı yağmurun neden olduğu sel vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
'da aşırı yağmurun neden olduğu sel vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ankara'da akşam saatlerde şiddetini arttıran yağmur sele yol açtı. Sel sularına kapılan otomobiller ve çöp konteynırları cadde ve sokaklarda sürüklendi. Sürüklenen çöp konteynırlarından birisi seyir halindeki otomobilin arkasına çarparken, diğer bir konteynır ise bir vatandaş tarafından otomobile çarpmadan son anda engellendi. Çankaya
ilçesi Dikmen
semtinde ise bir binanın istinat duvarı, sel sularının etkisiyle otomobillerin üzerine çöktü. Mamak
ilçesinde otomobili selin içinde kalan vatandaş, otomobilini kurtarmaya çalışırken dizlerine kadar suya gömüldü.
Sel sularından etkilenen vatandaşlar, otomobilleriyle suların doldurduğu alt geçitler ve caddelerde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazıları belediye ekipleri tarafından kurtarılırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı. - ANKARA
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