Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

13.06.2022 18:09
Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ankara'daki sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ankara'daki sel nedeniyle CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21) yaşamını yitirmişti.

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(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı (DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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