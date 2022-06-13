Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD ) yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla iki gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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