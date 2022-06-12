Ankara'da sel sularına kapılan motokurye yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Ankara'da sel sularına kapılan motokurye yaşam savaşı veriyor

12.06.2022 12:05

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Mamak Misket mahallesinde bir motokurye sele kapılarak otomobil altında sıkıştı. 36 yaşındaki Samet Ç, çevreden koşanların yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan motokurye yaşam savaşı veriyor. Öte yandan dün selde kaybolan bir kişinin arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi edinildi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken, kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de sele kapılarak kayboldu. Yaşanan durum sonrası bölgeye giden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdüğünü belirtti.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Keçiören ilçesinde Kamilocak Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü. Huzur Apartmanı otoparkında park halinde bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri ise kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk ise konu hakkında "Çok şiddetli yağmur yağdı. Ben o sırada balkonda oturuyordum. Burası bir anda çöktü. Arabalar da burada duruyordu, tüm duvar arabaların üzerine düştü. Benim arabam da toprağın altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Böyle olacağı hiç aklımıza gelmedi." dedi.

MOTOKURYE SELE KAPILDI

Öte yandan Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde de aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. 1214'üncü Sokak'taki çöp konteyneri ile bir otomobil sel sularına kapıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yokuş aşağı suda sürüklenen hafif ticari araç, park halindeki başka bir otomobile vurunca durabildiği görüldü. Ayrıca o sırada sokak üzerindeki bir apartmana sipariş getiren motokurye de sel sularına kapıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan motokurye, hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI VAR

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da 1 kişi için daha kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi. Çataklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara Altındağ Tatlar'da 1 vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama- kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

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