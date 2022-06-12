Ankara'da sel sularına kapılan ve ağır yaralı olarak kurtarılan motokurye kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Ankara'da sel sularına kapılan ve ağır yaralı olarak kurtarılan motokurye kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor

12.06.2022 13:43

Ankara'da yağan şiddetli yağış sonrası oluşan sel baskınında suya kapılan motokurye Samet Ç. otomobil altında sıkıştı. Sıkıştığı yerden vatandaşların yardımıyla kurtarılan motokuryenin kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken, kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de sele kapılarak kayboldu. Yaşanan durum sonrası bölgeye giden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdüğünü belirtti.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Keçiören ilçesinde Kamilocak Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü. Huzur Apartmanı otoparkında park halinde bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri ise kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Fuat Kuddusi Cantürk ise konu hakkında "Çok şiddetli yağmur yağdı. Ben o sırada balkonda oturuyordum. Burası bir anda çöktü. Arabalar da burada duruyordu, tüm duvar arabaların üzerine düştü. Benim arabam da toprağın altında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Böyle olacağı hiç aklımıza gelmedi." dedi.

MOTOKURYE SELE KAPILDI

Öte yandan Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde de aşırı yağış sonrası sel meydana geldi. 1214'üncü Sokak'taki çöp konteyneri ile bir otomobil sel sularına kapıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yokuş aşağı suda sürüklenen hafif ticari aracın, park halindeki başka bir otomobile vurunca durabildiği görüldü. Ayrıca o sırada sokak üzerindeki bir apartmana sipariş getiren motokurye de sel sularına kapıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan motokurye, hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının saat 08.00'den itibaren balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdürüleceğini bildirdi.

Bakan Soylu, Ankara Valiliğince sağanak konusunda uyarılar yapıldığını, Türkiye'nin farklı noktalarında da yoğun yağışlarla karşı karşıya kalındığını vurguladı. Aynı zamanda hasar ve zarar tespiti çalışmalarının da yapılacağını belirten Soylu, Ankara Valiliğinin bu çalışmalara başladığını, 1-2 gün içinde bir tespitin ortaya çıkmasının beklendiğini vurguladı. Soylu, hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı, selden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Süleyman Soylu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sel sularına kapılan ve ağır yaralı olarak kurtarılan motokurye kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor - Son Dakika


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13:43 Ankara'da sel sularına kapılan ve ağır yaralı olarak kurtarılan motokurye kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor
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