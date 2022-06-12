Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım - Son Dakika
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Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım

12.06.2022 19:07

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcı İlkay Yiğit toprağa verildi. Yiğit'in telefonda yaptığı son konuşmada, "Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi, bugün Ankara'da defnedildi.

CANSIZ BEDENİ 3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Rehabilitasyon merkezi servis sürücüsü olan Yiğit, sel esnasında kurtulmak için bulunduğu araçtan inmeye çalışırken, sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti. JÖAK, AFAD ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu İlkay Yiğit'in cansız bedenine, şehir merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

KILIÇDAROĞLU CENAZEYE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen İlkay Yiğit'in cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in son sözleri yürek burktu: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım

SON SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

İlkay Yiğit'in engelli çocukların eğitim aldığı bir rehabilitasyon merkezinde görevli olarak çalıştığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Mamak Gençlik Kolları İlçe Başkanı Atakan Yılmaz, "Küçük bir çocuğu bıraktıktan sonra geri dönmek için o dere yatağından aşağıya inerken sel geliyor. Sel geldikten sonra arabada mahsur kalıyor. Sel yoğunlaşmaya başlamadan önce patronunu arıyor, yardım talep ediyor. Daha sonra tekrar patronunu arayarak 'Hakkınızı helal edin, ben zannediyorum kurtulamayacağım' diyor. Biz bunun haberini aldıktan sonra hemen olay yerine intikal ettik ancak arama kurtarma ekipleri 2-3 saat içerisinde maalesef kardeşimizin cansız bedenine ulaştı. Çevredeki görgü tanıklarına göre arabanın içinde son anda savrulurken kendisini atmış arabadan. Zannediyoruz bir umutla bir çalıya çırpıya bir yere tutunabilirim diye arabadan kendisini atıyor. Şoför kapısının açıldığını görüyoruz videoda ama daha sonra maalesef, takdiri ilahi. Her ne dersek boş maalesef. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.

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Ankara'daki Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı Ankara'daki Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'deydi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'deydi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, gençlik, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım - Son Dakika
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