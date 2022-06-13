Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor (2) - Son Dakika
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Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor (2)

13.06.2022 17:52
Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAnkara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD koordinesinde yaklaşık 350 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinden itibaren sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Ramazan Gök'ün cesedine Karapürçek mahallesi mevkiindeki balçık bölgede ulaşıldı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Böylece Ankara'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 4'e yükselmiş oldu.


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(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı (DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da selde kaybolan arıcıyı 350 kişilik ekip arıyor (2) - Son Dakika
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