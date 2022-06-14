Ankara'da selde kaybolan şahsın 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Ankara'da selde kaybolan şahsın 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

14.06.2022 00:57
Ankara'da selde kaybolan şahsın 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'da yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi nedeniyle kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan sel felaketi nedeniyle kaybolan Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve 3 gündür aranan Ramazan Gök'ün (66) cansız bedenine ulaşıldı.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Bölgede aralıksız arama kurtarma faaliyeti gerçekleştiren, AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma ekipleri dere yatağında yapılan aramalarda Gök'ün cansız bedeninin bulunması ile Ankara'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. - ANKARA

YORUMLAR
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(DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı (DRONE) Sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Ankara'da sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da selde kaybolan şahsın 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da selde kaybolan şahsın 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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