Ankara'da sele kapılan çocuğu esnaf kurtardı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık olarak 1,5 aydır etkisini gösteren yağmur vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oluyor.

SUYUN HIZINA DAYANAMADI

Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğu sele kapıldı. O sırada seyir halinde olan sürücü, kendi arabasıyla suyun hızını kesmek için anne ve çocuğunun önüne arabasını park etti. Suyun hızına dayanamayan küçük çocuk, annesinin elinden kayarak sürüklenmeye başladı.

ESNAF SON ANDA FARK ETTİ

Suların arasında sürüklenen çocuk, çevrede bulunan esnaf tarafından fark edilerek son anda kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"ANNESİNİN ELİNDEN KAYIP SUYA KAPILDI"

Keçiören'de yaklaşık olarak 4 senedir esnaflık yaptığını ve her sene yağan yağmurdan sonra Atapark, Ufuktepe ve Keçiören bölgesinden gelen suyun dükkanın önünde biriktiğini belirten dükkan sahibi Mehmet Sinan Soybaşı, "3-4 yıldır burada esnaflık yaptığım süre içerisinde hep burada yağmur yağdığı sürede Atapark, Ufuktepe, Keçiören'in bütün suyu burada oluşuyor. Oluştuğu zaman burası koca bir nehir haline geliyor. Nehir haline geldiğinde de yoğunlaştıkça da insanlar korkuyor. Arabalar burada sıkıntı yaşıyor, karterleri deliniyor, lastikler patlıyor, arabalar zarar görüyor. O süre içerisinde de suyu takip ederken zarar görmeyelim diye, her ihtimale karşı hazırlıklı olalım diye bir de baktım bir bayan iki tane çocuğuyla beraber karşı tarafa geçiyor. Karşı tarafa geçerken o anlık aracın biri park etti ve suyun hızını kesmeye çalıştı. Suyun hızını kesemedi. Kadın o panik halindeyken çocuğun biri elinden kaydı, suya kapıldı. Ben görünce koştum, sudan aldım çocuğu. Annesiyle beraber arabaya bindirdim, gönderdim" diye konuştu.