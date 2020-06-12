Ankara'da sele kapılan kişiyi, mahalle bakkalı kurtarmış - Son Dakika

ANKARA'da etkili olan sağanak sonucu sel sularına kapılan kişinin, mahalle bakkalı Şerafettin Kocagöz tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Kocagöz, "Yardım istedi, ben de gittim kurtardım. Şoktaydı, hemen kendisine gelemedi. Yüzmeye çalıştığını sandım; ama düşmüştü" dedi.

Başkentte dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, dere yatağına döndü. Keçiören ilçesinde bir kişi, Gün Sazak Caddesi'nde oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Suda sürüklenen kişinin de mahalle bakkalı Şerafettin Kocagöz tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Kocakgöz'ün, sürüklenen kişiyi kurtarma anına ilişkin görüntü de dikkat çekti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde Kocakgöz'un, suya girip, sürüklenen kişiyi kolundan tuttuktan sonra çekerek kurtardığı görüldü.

'SU KUVVETLİYDİ BENİ DE SARSTI'

Sürüklenen kişinin yardım çağrısı üzerine yanındaki bir kişiyle suya girdiğini belirten Şerafettin Kocagöz, "Su gelirken baktım ki içinde bir çocuk var. 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım, 'Yardım edin' dedi. Ben de gittim kurtardım sonrasında ailesi geldi, üzerini falan değiştirdik, gönderdik. Yokuşun başında ailesi kalmış galiba aracın içinde. Şoktaydı, hemen kendisine gelemedi. Ben önce yüzmeye çalıştığını zannettim; ama düşmüştü. Su bayağı kuvvetliydi beni de sarstı" dedi.