Ankara'da semt pazarında koronavirüs önlemi - Son Dakika

Ankara'da semt pazarında koronavirüs önlemi

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki pazarda polis ve zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşları, koronavirüs salgınına karşı maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve elle ürün seçmemeleri konusunda uyardı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, koranavirüs salgınına Güneşevler Mahallesi'ndeki semt pazarında önlem alarak, denetim yaptı. Pazar girişinde sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya giren vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alındı. Ayrıca maskesi olmayanlara pazar girişinde maske dağıtıldı. Pazar yerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar, demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellendi. Polis ve zabıta ekipleri ayrıca, pazar esnafını ve vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları, elle ürün seçmemeleri, maske takmaları ve pazara girerken el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardı.