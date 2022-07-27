Çevre duyarlılığı restoran menüsüne girdi - Son Dakika
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Çevre duyarlılığı restoran menüsüne girdi

27.07.2022 11:08

Ankara'da sera gazı salınımını en düşük seviyede tutmak hedefiyle yola çıkan bir restoran, karbon ayak izinin düşük olmasına katkı sağlayan dekorasyonu, servis malzemeleri ve menüsüyle dikkati çekiyor.

Ankara'da sera gazı salınımını en düşük seviyede tutmak hedefiyle yola çıkan bir restoran, karbon ayak izinin düşük olmasına katkı sağlayan dekorasyonu, servis malzemeleri ve menüsüyle dikkati çekiyor.

Karbon ayak izi düşük restoranlar konusunda farkındalığı artırmak için başkentte hizmete giren restoranda ham ahşap masa ve sandalyeler, geri dönüştürülebilen servisler, QR kodlu menüler, cam pipetler, ahşap peçetelikler kullanılıyor.

Her masada karbon salınımını azaltmak için bir saksı fesleğen yer alıyor. Musluklar ve elektrik sistemleri enerji tasarrufu sağlayan ürünlerden seçilirken, plastik hiçbir malzeme kullanılmıyor.

Küçük işletmeleri özellikle kadın üreticileri destekleyen işletme, gıda tedarik zincirini Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Kastamonu, Kilis, Beypazarı, Kaş, Beyoğlu, Bodrum ve Daday gibi il ve ilçelerin aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok bölgesindeki yerel üreticilerden sağlıyor. Lojistik ağda da karbon ayak izi hesaplanıyor.

"Hedef, 2029'da karbon ayak izini nötr seviyeye getirmek"

İşletmenin pazarlama uzmanı Begüm Uzunok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte karbon ayak izini önemseyen restoran sayısının sınırlı olduğunu, bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Uzunok, sundukları yiyeceklerin organik ve mevsimine uygun olmasını önemsediklerini, bundan dolayı menülerini mevsimlik yenilediklerini dile getirdi.

Her detayı göz önünde bulundurarak, karbon ayak izini en düşük seviyede tutmaya çalıştıklarını, 2029'da da nötr seviyeye getirmeyi hedeflediklerini anlatan Uzunok, "Menümüzde vegan, vejetaryan hatta et yiyenler için de seçeneklerimiz var. Çünkü tüm bu gruptan insanlar bir arada arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirebilsin istiyoruz." dedi.

Uzunok, yemekleri açık mutfak usulüyle müşterilerin görebilecekleri şekilde hazırladıklarını belirterek, misafirlerinin artan yemeklerini paketleyip evlerine götürmesini sağladıklarını kaydetti.

Masaların hepsine hikayelerini anlattıkları geri dönüştürülebilir kağıtlara yazılmış bilgi notları bıraktıklarını bildiren Uzunok, QR kodlu kasa kullandıklarına, kağıt fiş çıkarmadıklarına dikkati çekti.

Ekmeklerini balmumu saklama kaplarında tuttuklarını ifade eden Uzunok, kutulu asitli içeceklere menülerinde yer vermediklerini, kendi organik içeceklerini hazırladıklarını ya da yerel üreticilerden satın aldıklarını dile getirdi.

Uzunok, hayvan dostu bir işletme olduklarını, misafirlerinin evcil hayvanlarını kabul ettiklerini, artan yemekleri de sokak hayvanlarıyla paylaştıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre duyarlılığı restoran menüsüne girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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