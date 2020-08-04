Ankara'da serinlemek için gölete giren gencin cesedi bulundu - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla balık tutmak için dün Orhaniye Mahallesi'ndeki sulama göleti yakınına giden Mücahit Türk (26), akşam saatlerinde serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra Türk'ün yardım çığlığını duyan arkadaşlarından biri suya girdi ancak arkadaşını kurtaramayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi tarafından göletten çıkarılan Türk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Türk'ün Ankara'da sanayi sitesinde lastik tamircisi olarak çalıştığı öğrenildi.