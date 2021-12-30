Dolmuş şoförü seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi - Son Dakika

Dolmuş şoförü seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi

ANKARA - Ankara'da seyir halindeyken cep telefonunu kullanan dolmuş şoförü, bir yolcu tarafından görüntülendi.

Olay Ankara'da Sıhhiye Etimesgut Bağlıca hattında meydana geldi. Dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi. Şoför kimi zaman telefonu ile oynadı. Kimi zaman da telefonda arkadaşları ile sohbet etti. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi. Dolmuş şoförünün bu davranışı pes dedirtti.