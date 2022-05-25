Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı

25.05.2022 19:23

Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı Ankara'nın Altındağ ilçesinde aniden tutuşan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülebildi.

Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde aniden tutuşan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülebildi.

Olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Altındağ Tuzluçayır meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi başarılı olmayınca olay yerinde itfaiye çağrıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Aracı kullanılmaz hale getiren yangının motor aksamındaki bir sorundan kaynaklandığı öğrenildi.

Yanan otomobilin içinden kendi imkanları ile çıkan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı
Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı
Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı
Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı

YORUMLAR
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Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı Sarıyer'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da hareket halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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