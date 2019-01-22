Ankara'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı
23 dakika önce
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale gele gelirken, sürücüsü hafif yaralandı.
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale gele gelirken, sürücüsü hafif yaralandı.
Gölbaşı merkezi Hacılar
Mahallesi mevkisinde Onur Tümen (20) yönetimindeki 06 YFP 87 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü Tümen aracı durdurup kendisini dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Araç
kullanılmaz hale gelirken, yangında hafif yaralanan sürücü Onur Tümen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:41 Kaynak: DHA
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