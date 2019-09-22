Son Dakika Haberleri: Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı
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Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı

27 dakika önce

Ankara'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]

Ankara'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangının ardından otomobilde hasar meydana geldi.


Olay, saat 22.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Bulvarı üzerinde, Kızılay istikametine seyir halinde olan Deniz A. kontrolündeki 14 BG 422 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı.


Otomobilin motor kısmından çıkan alevleri gören Deniz A., aracını sağa çekerek otomobilden indi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri daha sonra da araç üzerinde soğutma çalışması yaptı.


Yangının ardından otomobilde hasar oluştu. - ANKARA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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