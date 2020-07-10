Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı - Son Dakika

Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı

ANKARA'da, mesaiden çıkan 20 işçiyi taşıyan servis midibüsü, seyir halinde alev aldı.

ANKARA'da, mesaiden çıkan 20 işçiyi taşıyan servis midibüsü, seyir halinde alev aldı. Midibüs, tamamen yanarak küle dönerken, yangını zamanında fark ederek araçtaki yolcuları tahliye eden servis şoförünün dikkati, faciayı önledi.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzeri Ovacık yol ayrımına 100 metre kala meydana geldi. Özel bir firmada çalışan 20 işçiyi taşıyan Murat C. yönetimindeki 06 CHC 36 plakalı servis midibüsünün motor kısmından dumanlar gelmeye başladı. Dumanı hisseden Murat C., midibüsü sağ şeride park edip, işçilerin tahliye edilmesini sağladı. İşçiler ve yoldan geçen sürücüler, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti; ancak yangını kontrol altına alamadı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürülen yangında tamamen yanan midibüs, küle dönerken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Bu sırada Ankara Çevre Yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Servis şoförü Murat C. olayı, "Motordan duman çıktı. Sağa yanaştık, 50 metre gitmeden alevler gelmeye başladı, canımızı zor kurtardık. Yangın tüpleri işe yaramadı. En az 15 tane yangın tüpü geldi, sağdan soldan" diye anlattı.

Servisteki yolculardan Hasan Özay ise "İkinci şeritten geliyorduk, birden duman çıktı. Dumanı görünce şoför arkadaş sağa çekti. Sonra da alev almaya başladı attan. Yolu kestik, yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ama baş edemeyince itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar 15, 20 arabadan yangın söndürme tüpü ile geldiler ama gene de söndüremedik. 20 personel vardı" şeklinde konuştu.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:11 UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:47 Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
00:42
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 05:59:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da, seyir halindeki servis midibüsü alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]