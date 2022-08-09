Ankara'da taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı

09.08.2022 13:53
Ankara'da taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı

Ankara'da seyir halindeki taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı.

Ankara'da seyir halindeki taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı.

Kurye Mert Ramazan K. idaresindeki 06 CPU 195 plakalı motosiklet, Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Caddesi kavşağı yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 T 5779 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da taksiye arkadan çarpan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
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