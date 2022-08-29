Başkentte tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Başkentte tır alevlere teslim oldu

29.08.2022 17:04
Başkentte tır alevlere teslim oldu

Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ankara'da seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan tır, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malazgirt Bulvarı'nda meydana gelen olayda, seyir halindeki tır henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tutuşmaya başladı. Alev topuna dönen araç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte tır alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte tır alevlere teslim oldu - Son Dakika
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