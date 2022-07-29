Süs havuzunda serinlediler

ANKARA'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı kentte yaşayanlar, daha serin olan parkları ve yeşil alanları doldurdu. Bazı çocuklar ise süs havuzlarına girerek serinledi. Bahçelievler Meydanı'nda sokakta kalem satan Ümit E. (13) ve Ömer K. (13), sıcaktan bunalınca süs havuzuna girdi. Ümit E., "Yaklaşık yarım saattir yüzüyorum. Su çok güzel, serinledim" dedi. Çocuklar, bir süre havuzda yüzerek serinledikten sonra işlerinin başına döndü.