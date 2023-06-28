Ankara'da Şiddet Olayı: İbrahim Çam, Eşinin Akrabalarını Ezerek 2 Kişiyi Öldürdü

ANKARA'da İbrahim Çam (30), şiddet gördüğünü iddia ederek 2 çocuğuyla evi terk eden eşi Çağla Çam'a (27) sığındığı baba evinin önünde tepki gösterince tartışma çıktı. İbrahim Çam, dışarıya çıkan aile fertlerinin üzerine otomobilini sürdü; eşinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hayatını kaybetti. Evin önündeki tartışma ve İbrahim Çam'ın, aracıyla Torun ve Aydos'u ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Haziran'da Altındağ ilçesinde meydana geldi. Çağla Çam, aynı zamanda kuzeni olan eşi İbrahim Çam'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, 2 çocuğu ile evi terk edip, baba evine sığındı. İbrahim Çam, kayınpederinin evine giderek, eşinin geri dönmesini isteyince tartışma çıktı. Aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam'a tepki gösterdi. İbrahim Çam da aracıyla eşinin akrabalarının üzerine aracını sürdü. Çam'ın, aracıyla ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun ile kuzeni Mahi Aydos hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIEvin önünde yaşanan tartışma ve Çam'ın, Torun ve Aydos'u ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aile fertlerinin İbrahim Çam'a tepki gösterdiği, Çam'ın da aracını onların üzerine sürdüğü ve Torun ile Aydos'un üzerinden geçtiği görüldü.Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından dün akşam Ordu 'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen İbrahim Çam'ın sorgusu emniyette sürüyor.'ÜSTLERİNE SÜREREK İKİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ'Çağla Çam'ın babası Yaşar Torun (52), İbrahim Çam'ın sürekli kızına şiddet uyguladığını ileri sürdü. Kızının daha önce Kadın Destek Uygulaması'ndan ( KADES ) yardım isteyerek, eşi için 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyen Yaşar Torun, "Kızım evi terk ediyor çocuklarıyla. Kapının önüne gelerek aşağı inmemizi istedi. Aşağı indik ve geri gönderdik. Birkaç gün sonra çocuğunu istedi, çocuğunu gönderdik. 2 gün sora da kızım yanıma gelerek 'baba madde kullanmış burayı terk edelim' dedi. Bu sırada İbrahim Çam kapının önüne gelmiş. Oğlum karşısına çıkarak gitmesini istedi, gitmedi. Dedesi olan babam da aşağı inerek gitmesini istedi. Arabayı 5 metre kadar geri aldı, sonra üstlerine sürerek ikisini de öldürdü" dedi.'KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ'Yaşar Torun, İbrahim Çam'ın olaydan sonra eşini arayarak dedesinin ölüp ölmediğini sorduğunu da söyledi.

Ölen Feyzi Torun ve Mahi Aydos'un yeğeni Hünkar Torun da "Sürekli eşiyle tartışıp, eşi baba evine gelince onları tehdit ediyordu. 'Kardeşini öldürürüm, babanı öldürürüm, dedeni öldürürüm' diyordu. Olaydan 1 hafta önce kadar karısına şiddet uyguluyor. Dedesi de barıştırmak için uğraştı, evine götürdü. Aynı gün içerisinde tekrar gelip dayımı tehdit etti. O gün polisler geldi, sakinleştirdik gönderdik. Karısı şikayetçi oldu. KADES uygulamasına şikayet etmiş, buna uzaklaştırma vermişler. Kavgadan 2 gün sonra tekrar rahatsızlık vermiş, eşi tekrar uygulamaya başvurmuş; ama bu adama bir şey yapılmamış. 1 gün sonra eşini arayıp tehdit etmiş. Kapının önüne gelerek bağırıp çağırmış. Orada önce arabayı geri alıyor, sonra da ileri vitese takarak önce sola kırarak dayımı sonra da sağa kırarak halamı arabanın altına alıyor" diye konuştu.