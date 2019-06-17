Son Dakika Haberleri: Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

1 saat önce

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle ekili araziler zarar gördü, bazı binaların çatıları uçtu.

Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle ekili araziler zarar gördü, bazı binaların çatıları uçtu.
Gölbaşı ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Çayırlı ve Velihimmetli mahallerindeki dereler taştı. Taşkın, ekili arazilerde zarara yol açtı. Rüzgar nedeniyle de bazı binaların çatıları uçtu, elektrik telleri koptu. Çatılardan kopan tahta ve kiremit parçaları çevrede paniğe yol açtı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, iki mahallede çevreye savrulan çatıların parçalarını toplarken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:51 Kaynak: DHA
Çayırlı, Ankara, Güncel
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