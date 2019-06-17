Son Dakika Haberleri: Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2)
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Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2)

1 saat önce

BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK AFET BÖLGESİNİ GEZDİAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde, öğleden sonra etkili olan sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu (2), System.String[]

BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK AFET BÖLGESİNİ GEZDİ
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, öğleden sonra etkili olan sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Çayırlı ve Velihimmetli Mahallerindeki dereler taştı ve ekili alanlar zarar gördü. Şiddetli rüzgarla elektrik telleri koparken, bazı binaların çatıları uçtu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, afet bölgesi olan Gölbaşının Çayırlı mahallesine giderek inceleme yaptı. Bölgeye gelen belediye ekiplerinin, hasar tespit çalışması sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
Çayırlı, Ankara, Güncel
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